رحيل مأساوي لشاب إنجليزي.. سقط في البحر بعد رسالة لزوجته

حادث مأساوي كان بطله شابا إنجليزيا يبلغ من العمر 23 عاما، والذي غادر من ساوثهامبتون للاستمتاع بعطلة لمدة 7 أيام على متن سفينة سياحية في بحر الشمال، والتي يطلق عليها اسم «MSC Euribia».

لم يكن يعلم الشاب ليام جونز، أنه ذاهبا إلى رحلته الأخيرة يوم 16 مارس، في سفينة كان مقررا لها أن تزور هامبورج وفرنسا وبلجيكا وأمستردام، بحسب صحيفة «independent» البريطانية، وذلك بعد سقوطه من على متن السفينة في البحر بالقرب من هولندا، والتي عادت يوم 23 مارس دونه.

رسالة مؤثرة من الشاب لزوجته قبل سقوطه في البحر

رسالة مؤثرة من الشاب لزوجته صوفيا، كانت آخر ما تلقته منه قبل الحادث، والتي كشف لها خلالها أنه يشعر بـ«دوار البحر»، حيث شاركت زوجته المنكوبة الدمار الذي أصابها بسبب الخسارة المفاجئة لشريكها.

وقالت زوجة الشاب، التي تبلغ من العمر 20 عاما لصحيفة «ديلي ريكورد»: «أشعر بالضياع الشديد، لقد رحل للتو، لن أراه مرة أخرى أبدًا، أشعر بخيبة أمل كبيرة»، موضحة: «لايزال لدي الكثير من الأسئلة، ولا أحصل على أي إجابات على ما حدث»؟.

رحيل مأساوي لشاب إنجليزي خلال رحلة على متن سفينة.. ماذا حدث في البحر؟

صوفيا رأت شريكها للمرة الأخيرة يوم الخميس 14 مارس قبل أن يتوجه من منزلهم في جلاسكو للقاء عائلته والصعود على متن السفينة في اليوم التالي.

«لقد اتصلت بي أخته لأول مرة يوم الأحد، قالت إنه وقع حادث وأن ليام لن يعود، ثم شاهدت كاميرات المراقبة وأنه ذهب إلى البحر، ولم أتلق أي اتصال من أي شخص منذ ذلك الحين»، وأكدت الشرطة أنها لا تزال تحقق في قضية الاختفاء.

وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة «هامبشاير»: «صعد الضباط على متن السفينة يوم الجمعة 22 مارس بعد بلاغ عن أن رجلا ذهب إلى البحر، عائلة الشاب على علم بذلك والشرطة تحقق في الأمر نيابة عن الطبيب الشرعي».

وأضاف: «احترامًا لخصوصية العائلة، سنمتنع عن الكشف عن أي معلومات إضافية».