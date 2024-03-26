«تقسيم الوجبة لنصفين».. الطريقة السليمة لتناول وجبة الإفطار في رمضان

كشفت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن طرق التغذية الصحية في شهر رمضان، لافتة إلى ضرورة تقسيم الوجبة إلى نصفين، الأول يحتوي على النشويات والبروتينات، والآخر يضم الخضراوات والفاكهة.

اتباع نظام غذائي

وأضافت «هارون»، خلال تصريحات عرضها تقرير ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن اتباع النظام الغذائي سالف الذكر ضروري للغاية، وبالتالي تكون أنواع الطعام والمغذيات التي نحصل عليها منه موزعة توزيعا صحيحًا، فلا تخلو أي وجبة من الخضراوات بصفة أساسية.

أهمية تناول النشويات المعقدة

وتابعت، أن الجزء الأول من الوجبة سالفة الذكر يُقسم إلى ربع للنشويات والربع الآخر للبروتينات، مشيرة إلى أنه يُفضل تناول النشويات المعقدة التي تحتوي على الكربوهيدرات ليكون هضمها بطئًا بعض الشيء وتُمتص في الجسم بطريقة تدريجية، وبالتالي لا ترفع سكر الدم بصورة مفاجئة، مثل الحبوب الكاملة كالفريك والبليلة والشوفان.