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شهر الخير.. توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بالطريق الزراعي في القليوبية

كتب:

حسن صالح
06:02 م | الخميس 14 مارس 2024
إفطار الصائمين علي الطرق بالقليوبية

إفطار الصائمين علي الطرق بالقليوبية

تعد ظاهرة توزيع وجبات الإفطار على المارة بالطريق الزراعي في نطاق محافظة القليوبية أحد الظواهر الرمضانية، والعادات التي تميز أبناء وشباب وأهالي القرى والمدن التابعة لمحافظة القليوبية، حيث تتحول الطرق إلى موائد رحمن مفتوحة طوال شهر رمضان المعظم تحت شعار «رمضان شهر الخير» 

انتشار موائد الرحمن علي الطريق الزراعي

أوضح فؤاد مرسي خبير التراث ووكيل وزارة الثقافة الأسبق لـ«الوطن»، أن انتشار موائد الرحمن على الطريق الزراعي، والطرق المارة بالمحافظة عادة مُتأصله في أبناء القليوبية، حيث يقف الأهالي بالطعام والشراب لإفطار الصائمين على هذه الطرق.

رمضان شهر الخير مبادرة شباب ميت نما 

وفي سياق متصل، أطلق شباب قرية ميت نما بمحافظة القليوبية مبادرة «رمضان شهر الخير» لإفطار الصائمين وتوزيع الوجبات على المواطنين على مداخل القرية والطرق المارة بها، وعلى الطريق الزراعي بمشاركة فريق Fly Team Scout بمركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة قبل موعد أذان المغرب تزامنا مع وقت الإفطار.

 

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لـ«الوطن» أن الحملة تنطلق للعام الثالث على التوالي بالتنسيق مع مركز شباب ميت نما لإفطار الصائمين على الطريق الزراعي، والطرق المارة عبر القرية بمشاركة فريق الكشافة بمركز شباب ميت نما، حيث يقوم العشرات من الشباب بتجهيز الوجبات والتمر والعصائر والمياه وتوزيعها على المارة.

 

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