أشهر وجبات الإفطار في رمضان بالمحافظات.. بينها المحشي والبط

تعتبر وجبة الإفطار في شهر رمضان، من أهم الوجبات، إذ يتناولها المواطنون بعد ساعات الصيام الطويلة، ولذلك تحظى باهتمام كبير من ربات البيوت، ويحل الشهل الكريم هذا العام في يوم 11 مارس، وفقا للتقديرات والحسابات الفلكية التي أجرتها الهيئة العامة للمساحة، ونستعرض في السطور التالية أشهر وجبات الإفطار في المحافظات خلال الشهر الكريم.

تشتهر محافظة كفر الشيخ بالبط والأوز، إذ تعتبر الوجبة الرسمية خاصة في الأيام الأولى في شهر رمضان.

الأممة أشهر أكلات دمياط

وقالت نعمة إبراهيم صاحبة الـ35 عامًا، في تصريحات لـ«الوطن» إن «الأممة» هي أشهر الأكلات التي يحرص الكثير على صناعتها في شهر رمضان، وهي تصنع من اللحم والرقاق من عادات «الدمايطة».

وفي محافظة قنا أشارت أميرة محمد صاحبة الـ30 عامًا، إلى أن أشهر وجبة في شهر رمضان هي الفطير باللحمة، وهي من الأطعمة المكونة من عجين الفطير واللحم ويتم صناعته منذ الصباح وتجهيزه قبل الإفطار.

المحشي والبط في الدقهلية

وأشار محمد السعيد ابن الدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أشهر الوجبات المتعارف عليها في شهر رمضان في المحافظة هي المحاشي والبط، موضحًا: «المحشي والبط هو الوجبة الأساسية أول يوم رمضان، ولازم نتجمع كلنا على المائدة بلمتنا الحلوة».

وأوضح هيثم كامل أن المشروب الأساسي على مائدة الإفطار هي البوظة وهي مشروب عام منذ سنوات كثيرة، واشتهرت به الدقهلية خاصة مدينة السنبلاوين منذ أكثر من 70 عامًا.

الكسكسي والبط أشهر وجبات الإفطار في المنوفية

وفي محافظة المنوفية أشارت إيمان محمد صاحبة الـ25 عامًا، أن الكسكسى من أشهر الوجبات على موائد الإفطار في محافظة المنوفية في شهر رمضان، باعتباره وجبه بسيطة وسهلة الصناعة من الدقيق مع وجبة البط.