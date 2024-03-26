هل التصالح على مخالفات البناء يثبت الملكية؟.. اعرف التفاصيل

مع اقتراب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رسميا من قبل مجلس الوزراء، يشغل بال الكثير من أصحاب المباني التي تحتاج إلى التصالح عددا من الأسئلة من بينها هل التصالح يثبت الملكية؟، ونستعرض خلال السطور القادمة الإجابة على السؤال وفقا لما أوضحه القانون.

أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على السؤال السالف ذكره قائلا إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص في مادته السادسة أنه لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.

هل التصالح على مخالفات البناء يثبت الملكية؟

وأضاف «عبدالمقصود» في حديثه لـ«الوطن» بشأن تساؤل هل التصالح يثبت الملكية؟، أن ترخيص البناء لا يعتبر من المستندات المعترف بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها، مشيرا إلى أن صاحب الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض استنادا لحصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، والتي تضمنت 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون، بخلاف 4 مواد إصدار.