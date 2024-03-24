6 حالات لرفض التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
كتب:
محمد أباظة
09:58 م | الأحد 24 مارس 2024
مخالفات البناء
أجابت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على حالات لرفض التصالح في مخالفات البناء؛ تسهيلا على أصحاب المباني التي تحتاج إلى تقنين أوضاع، حيث جاءت هذه الاشتراطات كالتالي:
- لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلاً بعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المٌشطبة للمبنى محل المخالفة.
- يستثنى من ذلك القرى والتوابع، وسداد كامل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
- في حالة عدم تطابق الأعمال المٌنفذة على الطبيعة مع الأعمال الصادر بها قرار التصالح، يتم إخطار الجهة الإدارية المٌختصة لمُطالبة ذوي الشأن باستكمال سداد فرق قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
- لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء 5 سنوات على صدور قرار قٌبول التصالح المطالبة بأي مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن.
- عدم التعارض مع مٌقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة والأمن القومي.
- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير.