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دراما المتحدة

بشرى سارة.. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ساعات

كتب:

رؤى ممدوح
09:50 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
مخالفات البناء- تعبيرية

مخالفات البناء- تعبيرية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، والتي تضمنت 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون، بخلاف 4 مواد إصدار، وفيما يلي تفاصيل بعض المواد التي نصت عليها اللائحة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

- تنص المادة الأولى على التعريفات بالقانون، وأن اللائحة معنية بأحكامها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، كما تتصمن تعريف مقدم طلب التصالح وتعريف مهندس مقيد بنقابة المهندسين. 

- وتنص المادة الثانية على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.

- المادة الثالثة تنص على أنه يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أوأسقف فقط.

 

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