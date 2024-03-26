«على باب الحسين».. مصطفى عبد السلام يشرح شروط التوبة إلى الله

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، ضرورة تجديد التوبة بين العبد وربه، مهما ارتكب من ذنوب، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتوب إلى الله ويستغفره أكثر من 70 مرة في اليوم.

القلب يصدأ بالبعد عن الله

أضاف خلال تقديمه برنامج «على باب الحسين» المذاع على تلفزيون «الوطن»، أن قلب العبد إذا ابتعد عن خالقه، يصدأ، فالنبي قال إن القلب يصدأ والإيمان يصدأ، وجلاؤه هو ذكر الله تعالى: «لا إله إلا الله»، مؤكدا أنّ الندم هو ركن التوبة الأعظم، مواصلا: «عض أصابع الندم على أنك أخطات في حق المولى جل جلاله».

ضرورة الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه

ونوه إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، بضرورة الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم الرجوع إليه أبدًا: «الله وضع على كل باب معصية سِتار،اأوعى تبدأ أو تجرب معصية، اقفل على نفسك الباب عشان ربنا يكرمك، خليك دايما قريب من الله وحريص على القرب منه وربنا هيكرمك لو نويت التوبة، والسعادة كلها في طريق المولى».