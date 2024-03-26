«القليوبية» تساند منتخب مصر أمام كرواتيا بـ3 آلاف مشجع

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مساء اليوم للمشاركة في تشجيع منتخب مصر خلال مباراته أمام منتخب كرواتيا، بـ3000 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، ضمن فعاليات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يتم تنفيذها على استاد العاصمة الإدارية الجديدة

مشاركة الشباب خلال مباريات البطولة

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أن المشاركة تأتي وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بضرورة مشاركة الشباب خلال مباريات البطولة لتشجيع منتخب مصر، والتعرف على المنشآت والبنية الرياضية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سيكون لها أثرًا كبيرًا في تطوير الرياضة المصرية.

مؤازرة منتخب مصر

جدير بالذكر، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية شاركت فى مؤازرة منتخب مصر خلال المباراة الافتتاحية، وتشارك مساء اليوم فى المباراة الختامية أمام منتخب كرواتيا، من خلال مشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتوفير وسائل من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.