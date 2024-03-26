رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير التعليم ينعى محمد مجاهد: نموذج للتفاني والإخلاص في العمل

كتب:

أميرة فكري
11:41 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني

محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني

نعى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، وكل العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى، محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، الذي وافته المنية اليوم، بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص

وأكد حجازي أن الدكتور محمد مجاهد  كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني، وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يبحث مع نائب مدير معهد «جوته» أوجه التعاون المشترك

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور ثاني

نائب وزير التعليم: دول أوروبية طلبت خريجي المدارس التكنولوجية الفنية

«التعليم»: فتح باب التقدم لبرامج القيادات على منصة المعلم
بقلم أميرة فكري