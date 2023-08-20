نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور ثاني

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور ثاني لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» ومدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال 48 ساعة، وإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور ثاني

وأضاف نائب وزير التعليم الفني، لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور ثاني، وستكون متاحة لطلاب الدبلومات الفنية فور اعتمادها من وزير التعليم لتكون متاحة للطلاب برقم الجلوس على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، مؤكدا أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمت بدقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الدبلومات الفنية جميع النوعيات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» سيحصلون علي درجات النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور ثاني، بنسبة 50%، عدا الطلاب الذين قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية بسبب عذر مرضي أو قهري فيحصلون على الدرجة كاملة.

نتيجة الدبلومات الفنية

وزارة التربية والتعليم تعلن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجارى - فندقي» الدور الثانى للعام الدراسى 2022/ 2023.

وأضافت وزارة التعليم، أنه أدى 58118 طالب وطالبة الامتحانات في 358 لجنة بجميع النوعيات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، وذلك في 645 مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وجرت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.