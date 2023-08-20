نائب وزير التعليم: دول أوروبية طلبت خريجي المدارس التكنولوجية الفنية

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه توجد 64 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في مجالات متعددة حتى الآن، وهناك إقبال كبير عليها في ظل ارتباطها بسوق العمل، مشددًا على أن المدارس التكنولوجية التطبيقية «ملح الصناعة وسكرها».

شراكة مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة CBC، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، إن المدارس التكنولوجية التطبيقية شراكة مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما أشار إلى أن هناك مدرسة تطبيقية في أكاديمية الفنون لتخريج الفنيين الذين يعملون في مجال المسرح والإضاءة وهناك إقبال كبير جدًا، وتخريج أول دفعة العام المقبل ضمن المدارس التكنولوجية.

وواصل: «شغل التعليم الفني لا يقتصر على المدارس التكنولوجية فقط، حيث يتم تطوير مناهج التعليم الفني بحيث يتم التركيز على مهارات الطلاب ومعارفهم اللازمة، وسلوكياتهم وثقافتهم بما يجعل الطلاب يستمتعون في دراستهم، ويزيد من حضورهم في المدارس الفنية المختلفة»، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج كلها في المدارس الفنية في العام الدراسي 2024/2025.

الاستعانة بخريجي المدارس التكنولوجية في أوروبا

وتابع: «ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي طلبوا الاستعانة بخريجي المدارس التكنولوجية والمدارس الفنية المصرية.. مصر دولة شابة وأوروبا عجزت، وتريد الاستعانة بالشباب المصري».