«التعليم»: فتح باب التقدم لبرامج القيادات على منصة المعلم

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً إلى المديريات التعليمية لتنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، وبناء على توجيهات السلطة المختصة سيتم إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين «وكيل ومدير إدارة مدرسية - وكيل ومدير إدارة تعليمية - التوجيه الفني»، وتم تحديد فترة التقديم من 2024/3/27 إلى 2024/4/4، وفقا للإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية.

برامج القيادات على منصة المعلم

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديريات التعليمية، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالمواعيد المحددة للبرامج المشار إليها سابقا لضمان إعلام المعلمين الراغبين في الحصول على تلك البرامج، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.