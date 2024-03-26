كشفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السورية عن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في اليوم السادس عشر من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

ونستعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024، والذي يختلف من مدينة إلى أخرى في البلاد.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الإثنين 25-3-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 5:54 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:03 صباحًا، والشروق 5:32 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وعن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الثلاثاء 26 مارس بمدينة دمشق، ستكون عند الساعة 5:51 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:04 صباحًا، والشروق 5:30 صباحًا، وصلاة الظهر 11:41 مساءً، وصلاة العصر 3:11 مساءً، وصلاة العشاء 7:21 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا في حلب الثلاثاء 26-3-2024 عند الساعة 3:57 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 3:57 صباحًا، والشروق 5:27 صباحًا، وصلاة الظهر 11:37 مساءً، وصلاة العصر 3:08 مساءً، وصلاة العشاء 7:19 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الثلاثاء 26-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الثلاثاء 26-3-2024 في مدينة الرقة، سيكون عند الساعة 5:41 صباحًا، والشروق 5:19 صباحًا، وصلاة الظهر 11:29 مساءً، وصلاة العصر 3 مساءً، وصلاة العشاء 7:11 مساءً.