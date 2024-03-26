حددت وزارة الأوقاف السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وذلك في اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024

تستعرض «الوطن» في تقريره التالي مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في العاصمة دمشق، على النحو التالي:

صلاة الفجر: 5:06 صباحًا.

الشروق: 6:31 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:43 مساءً.

صلاة العصر: 4:14 مساءً.

صلاة المغرب: 6:54 مساءً.

صلاة العشاء: 8:15 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في محافظة حلب

وأوضحت وزارة الأوقاف السورية أن مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 ستتغير يوميًا، حيث قد تزداد أو تنقص بدقيقة أو دقيقتين.

وتختلف أيضًا مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 من محافظة إلى أخرى فعلى سبيل المثال تأتي في محافظة حلب كالتالي:-

صلاة الفجر: 4:59 صباحًا.

الشروق: 6:25 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:37 مساءً.

صلاة العصر: 4:08 مساءً.

صلاة المغرب: 6:49 مساءً.

صلاة العشاء: 8:11 مساءً.

أذان الفجر في محافظة اللاذقية

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة اللاذقية كما يلي:-

صلاة الفجر: 5:05 صباحًا.

الشروق: 6:31 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:43 مساءً.

صلاة العصر: 4:14 مساءً.

صلاة المغرب: 6:54 مساءً.

صلاة العشاء: 8:15 مساءً.

عدد ساعات الصيام في سوريا

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان هذا العام، سيكون شهر رمضان يتكون من 30 يومًا، ومتوسط عدد ساعات الصوم سيكون 13 ساعة و 18 دقيقة.