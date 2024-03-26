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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتب:

أحمد عادل موسى
12:00 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024

حددت وزارة الأوقاف السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وذلك في اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024

تستعرض «الوطن» في تقريره التالي مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024  في العاصمة دمشق، على النحو التالي:

  • صلاة الفجر: 5:06 صباحًا.
  • الشروق: 6:31 صباحًا.
  • صلاة الظهر: 12:43 مساءً.
  • صلاة العصر: 4:14 مساءً.
  • صلاة المغرب: 6:54 مساءً.
  • صلاة العشاء: 8:15 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في محافظة حلب

وأوضحت وزارة الأوقاف السورية أن مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 ستتغير يوميًا، حيث قد تزداد أو تنقص بدقيقة أو دقيقتين.

 وتختلف أيضًا مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 من محافظة إلى أخرى فعلى سبيل المثال تأتي في محافظة حلب كالتالي:-

  • صلاة الفجر: 4:59 صباحًا.
  • الشروق: 6:25 صباحًا.
  • صلاة الظهر: 12:37 مساءً.
  • صلاة العصر: 4:08 مساءً.
  • صلاة المغرب: 6:49 مساءً.
  • صلاة العشاء: 8:11 مساءً.

أذان الفجر في محافظة اللاذقية

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة اللاذقية كما يلي:-

  • صلاة الفجر: 5:05 صباحًا.
  • الشروق: 6:31 صباحًا.
  • صلاة الظهر: 12:43 مساءً.
  • صلاة العصر: 4:14 مساءً.
  • صلاة المغرب: 6:54 مساءً.
  • صلاة العشاء: 8:15 مساءً.

عدد ساعات الصيام في سوريا

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان هذا العام، سيكون شهر رمضان يتكون من 30 يومًا، ومتوسط عدد ساعات الصوم سيكون 13 ساعة و 18 دقيقة.

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