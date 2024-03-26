مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024
كتب:
أحمد عادل موسى
12:00 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024
حددت وزارة الأوقاف السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024، وذلك في اليوم الـ16 من شهر رمضان المبارك.
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024
تستعرض «الوطن» في تقريره التالي مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في العاصمة دمشق، على النحو التالي:
- صلاة الفجر: 5:06 صباحًا.
- الشروق: 6:31 صباحًا.
- صلاة الظهر: 12:43 مساءً.
- صلاة العصر: 4:14 مساءً.
- صلاة المغرب: 6:54 مساءً.
- صلاة العشاء: 8:15 مساءً.
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في محافظة حلب
وأوضحت وزارة الأوقاف السورية أن مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 ستتغير يوميًا، حيث قد تزداد أو تنقص بدقيقة أو دقيقتين.
وتختلف أيضًا مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024 من محافظة إلى أخرى فعلى سبيل المثال تأتي في محافظة حلب كالتالي:-
- صلاة الفجر: 4:59 صباحًا.
- الشروق: 6:25 صباحًا.
- صلاة الظهر: 12:37 مساءً.
- صلاة العصر: 4:08 مساءً.
- صلاة المغرب: 6:49 مساءً.
- صلاة العشاء: 8:11 مساءً.
أذان الفجر في محافظة اللاذقية
وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة اللاذقية كما يلي:-
- صلاة الفجر: 5:05 صباحًا.
- الشروق: 6:31 صباحًا.
- صلاة الظهر: 12:43 مساءً.
- صلاة العصر: 4:14 مساءً.
- صلاة المغرب: 6:54 مساءً.
- صلاة العشاء: 8:15 مساءً.
عدد ساعات الصيام في سوريا
ووفقًا لإمساكية شهر رمضان هذا العام، سيكون شهر رمضان يتكون من 30 يومًا، ومتوسط عدد ساعات الصوم سيكون 13 ساعة و 18 دقيقة.