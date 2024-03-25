رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25 مارس

كتب:

عمرو حسني
11:59 ص | الإثنين 25 مارس 2024
صلاة المغرب

صلاة المغرب

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024 في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين  25-3-2024، من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الاثنين 25-3-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 5:53 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:05 صباحًا، والشروق 5:33 صباحًا، وصلاة الظهر 11:43 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:23 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وعن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25 مارس بمدينة دمشق، ستكون عند الساعة 5:48 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:06 صباحًا، والشروق 5:32 صباحًا، وصلاة الظهر 11:41 مساءً، وصلاة العصر 3:11 مساءً، وصلاة العشاء 7:21 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا في حلب الاثنين 25-3-2024 عند الساعة 5:47  مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 3:58 صباحًا، والشروق 5:27 صباحًا، وصلاة الظهر 11:37 مساءً، وصلاة العصر 3:07 مساءً، وصلاة العشاء 7:18 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الاثنين  25-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الاثنين 25-3-2024 في مدينة الرقة، سيكون عند الساعة 5:40 صباحًا، والشروق 5:20 صباحًا، وصلاة الظهر 11:30 مساءً، وصلاة العصر 3 مساءً، وصلاة العشاء 7:10 مساءً.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 24 مارس

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأحد 14 رمضان

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم السبت 23-3-2024

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024
بقلم عمرو حسني