ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024 في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024، من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الاثنين 25-3-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25-3-2024 بمدينة اللاذقية يكون عند الساعة 5:53 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:05 صباحًا، والشروق 5:33 صباحًا، وصلاة الظهر 11:43 مساءً، وصلاة العصر 3:13 مساءً، وصلاة العشاء 7:23 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم بمدينة دمشق

وعن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 25 مارس بمدينة دمشق، ستكون عند الساعة 5:48 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:06 صباحًا، والشروق 5:32 صباحًا، وصلاة الظهر 11:41 مساءً، وصلاة العصر 3:11 مساءً، وصلاة العشاء 7:21 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في سوريا في حلب الاثنين 25-3-2024 عند الساعة 5:47 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 3:58 صباحًا، والشروق 5:27 صباحًا، وصلاة الظهر 11:37 مساءً، وصلاة العصر 3:07 مساءً، وصلاة العشاء 7:18 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الاثنين 25-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في سوريا الاثنين 25-3-2024 في مدينة الرقة، سيكون عند الساعة 5:40 صباحًا، والشروق 5:20 صباحًا، وصلاة الظهر 11:30 مساءً، وصلاة العصر 3 مساءً، وصلاة العشاء 7:10 مساءً.