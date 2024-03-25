موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 25-3-2024

يهتم المسلمون خلال شهر رمضان بمعرفة موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين الموافق 26 مارس 2024، لمعرفة الوقت المناسب لتحضير الفطور، خاصة وأنّ اللقاءات الأسرية والعائلية والعزومات تزيد خلال الشهر الكريم.

وترصد السطور التالية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين الموافق 26 مارس 2024، وفق ما كشفت وزارة الشؤون الدينية التونسية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

وكشفت وزارة الشئون الدينية والأوقاف تونسية، عن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:38 مساءً، بينما يرفع المؤذن لصلاة العشاء والتي يليها صلاة التراويح في تمام الساعة 8:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الاثنين 25-3-2024

ويرفع أذان المغرب اليوم في عاصمة تونس والتي تحمل نفس الاسم في تمام الساعة 6:36 مساءً، بينما تقام صلاة العشاء وبعدها التراويح في تمام الساعة 8:03 مساءً، في حين يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في تونس اليوم في مدينة سوسة في تمام الساعة 6:34 مساءً، فيما تكون صلاة العشاء والتراويح بعدها بنحو ساعة ونصف الساعة في تمام الساعة 8:00 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الاثنين 25-3-2024

بينما يفطر المسلمون في مدينة جرجيس بتونس اليوم الاثنين 25 مارس الجاري، في تمام الساعة 6:31 مساءً، فيما يكون موعد صلاة العشاء والتراويح الساعة 7:55 مساءً.