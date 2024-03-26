حزب المؤتمر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة «تاريخي»

قال نائب رئيس حزب المؤتمر، السعيد غنيم، إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة «تاريخي»، إذ ينقذ مئات الآلاف في غزة من الموت، نتيجة الجرائم التي يشنها العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ.

وفي بيان صحفي، أوضح غنيم أن هذا القرار صفعة قوية على وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد على زيف ادعاءاته الباطلة، وكشف جرائمه الوحشية أمام العالم أجمع، موضحا أن هذا القرار يعيد لمجلس الأمن الدولي دوره الريادي في وقف الجرائم الوحشية، التي ترتكب في حق الإنسانية.

تأكيد ودعم لموقف مصر

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيوني بالوقف الفوري لإطلاق النار، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل.

وأكد أن هذا القرار بمثابة تأكيد ودعم لموقف مصر الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.