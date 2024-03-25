أستاذ علوم سياسية: قرار مجلس الأمن منقوص بسبب الـ13 ألف أسير فلسطيني

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مهم للغاية، وبه أشياء إيجابية، رغم ما به من نواقص كثيرة للغاية، لكن البدء بوقف إطلاق النار الفوري خلال المدة المتبقية من شهر رمضان أمر مهم جدا.

أيمن الرقب: القرار منقوص لأنه لم يتحدث عن 13 ألف أسير فلسطيني

وأضاف «الرقب»، خلال لقاء ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن القرار منقوص لأنه تحدث عن المحتجزين الإسرائيليين، ولم يتحدث عن 13 ألف أسير فلسطيني وعملية السلام، لكن الجزء الإيجابي في هذا القرار هو الوقف الفوري لإطلاق النار، خاصة أن حكومة «نتنياهو» تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية، وتضع رؤية تجاه إزاحة الكتلة السكانية قبل الاجتياح.

أشار إلى أن أمريكا أبدت عدم قناعتها بالخرائط التي قدمت لها، في المكان الذي ستجري إزاحة الكتلة السكانية به.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن نتنياهو رفض هذا القرار، وقال إن أمريكا خدعتهم، رغم أن الجميع توقع أمس أن واشنطن لن تستخدم الفيتو، وبالتالي إسرائيل و«نتنياهو» كانا يعلمون ذلك أيضا، وأعلنت تل أبيب أنها لن ترسل الوفد الإسرائيلي لواشنطن للنقاش في موضوع آلية الاجتياح.