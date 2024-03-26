رئيس «خارجية النواب»: قرار وقف إطلاق النار في غزة يأتي استجابة للجهود المصرية

أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بشهر رمضان يأتي استجابة للجهود العربية وخاصة المصرية التي بذلت على كافة المستويات سواء متعددة الأطراف وفي مقدمتها قمة القاهرة للسلام والثنائية التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاءاته مع زعماء العالم، فضلا عن الجهود العربية المبذولة في الأمم المتحدة مع القوى الدولية المعنية بما فيها الأمريكية للوصول لقرار يستجيب لمطالب وقف إطلاق النار في القطاع.

الإدارة الأمريكية معزولة عن العالم بمساندتها للعدوان الإسرائيلي

وأشار كريم درويش في بيان، إلى أن ذلك القرار يتفق مع الرأى العام الشعبي الأمريكي الذي خرج في مظاهرات متعددة ضد الإدارة الأمريكية التي استخدمت الفيتو مرار لعدم صدور قرار بوقف فوري لإطلاق النار، حتى باتت الإدارة الأمريكية معزولة عن العالم بمساندتها للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

استمرار الضغط الشعبي لوقف دائم لإطلاق النار

واختتم درويش أن هذا القرار يتطلب استمرار الضغط الشعبي العالمي والرسمي من الدول العربية وفي مقدمتها مصر لتنفيذ القرار وتحويله لوقف دائم بعد شهر رمضان، وكذلك لفضح الممارسات الإسرائيلية في كل المحافل الدولية لاستمرار الزخم الدولي إزاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.