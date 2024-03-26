«المستقلين الجدد» يطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن

أكد حزب «المستقلين الجدد» ترحيبه بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، الذي يعد الأول من نوعه منذ بداية الحرب على القطاع، ويعتبر خطوة جيدة في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل.

قرار مجلس الأمن

أكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان، أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في رمضان، جيد، وإن جاء متأخرا كثيرًا في ظل الفيتو الأمريكي الذي عرقل أكثر من قرار سابق لوقف إطلاق النار.

مشروع القرار الأمريكي

أضاف أن القرار يتميز بأنه غير مشروط وغير مرتبط بشروط لتنفيذه من كل الأطراف كما نص القرار، وهو الأمر الذي يميزه عن مشروع القرار الأمريكي الذي عرقله الفيتو الروسي.

بدوره، أكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن القرار فرصة لالتقاط الأنفاس ودخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع وبقوة، خاصة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وطالب الحزب، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإظهار قدرته على أرغام إسرائيل على تنفيذ القرار، ولا سيما أن إسرائيل ستحاول الالتفاف حول القرار بربط الوقف الفوري لإطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين، وهو الأمر الذي لم يتضمنه القرار.