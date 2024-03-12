حزب المستقلين الجدد يرحب بترجمة مسلسلات الشركة المتحدة بلغة الإشارة

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه التام بقيام الشركة المتحدة بترجمة مسلسلاتها بلغة الإشارة، معتبرًا أنها خطوة هامة تدعم مساندة الدولة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

دمج ومشاركة ذوي الهمم

صرح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان، أن هذه الخطوة تُمثل نقلة نوعية نحو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تنشدها الدولة لذوي الهمم، وهو الدمج والمشاركة.

وأضاف «عناني» أن هذه الخطوة ليست جديدة على الشركة المتحدة في دعم ذوي الهمم، إذ تحرص على نقل كل الأحداث والفعاليات الخاصة بهم للتأكيد على توجه الدولة في عهد الرئيس السيسي برعاية ذوي الهمم، ليس فقط إداريًا وتنفيذيًا وتشريعيًا، بل أيضًا إعلاميًا.

دعم الشركة المتحدة

أكد الحزب دعمه الكامل لخطوات الشركة المتحدة واستراتيجيتها نحو زيادة الوعي المجتمعي وخلق رأي عام يهدف إلى تعميق مبدأ المواطنة كحق أصيل لكل مواطن يعيش على أرض مصر.