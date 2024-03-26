«قانونية مستقبل وطن»: الإفراج عن البضائع في المواني يسهم في تخفيض الأسعار

أشاد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، شعبان رأفت عبد اللطيف، بتوجيهات القيادة السياسية بالإفراج عن البضائع في المواني، وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أنها تخفض الأسعار في الأسواق، وتخفف العبء على المواطن.

انخفاض الأسعار في الأسواق

وأضاف في بيان صحفي أن الأسعار تمس المواطن بشكل مباشر، ومن ثم خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكدا أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد، يلعب دورا كبيرا في التيسير عن المواطنين، شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة، لتفعيل القرار على الأرض.

إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع

وأكد عبد اللطيف أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في المواني وتوفير العملة الصعبة تخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك من خلال توفير منافذ ثابتة ومتحركة، لبيع السلع بالأسعار الجديدة.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.