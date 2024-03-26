عضو بـ«النواب»: اتفاق الحكومة مع المصنعين لخفض الأسعار خطوة إيجابية

أشاد عضو مجلس النواب، زكي عباس، باتفاق رئيس مجلس الوزراء المصري مع المصنعين والتجار، بخفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر، قائلا في تصريحات صحفية إن هذا الاتفاق يستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق

وأكد عضو المجلس أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.

وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، علاوة على نشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع.

خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة

وأشار إلى أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة، لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كل احتياجاتهم اليومية.

وأوضح عباس أن الحكومة تواجه التضخم بقرارات اقتصادية حاسمة لها مردود إيجابي، من خلال تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار.