«مستقبل وطن» يفتتح مقره الجديد في دمياط بحضور نائب رئيس الحزب

افتتح حزب مستقبل وطن، المقر الجديد للحزب في محافظة دمياط، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، والمحاسب علي كيوان أمين المحافظة ومحمد الماشطة أمين التنظيم بالمحافظة.

كما شارك في فاعليات اليوم محافظ دمياط دكتورة منال عوض، ورئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع ورئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة الدكتور محمد خلف الله، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وتفقد النائب أحمد عبد الجواد، عقب الافتتاح، مقر حزب مستقبل وطن الجديد، موجها بضرورة العمل بروح الفريق و التعاون الجاد، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن كيان قوي يخدم الوطن والمواطن.

الاستمرار في تنظيم الفعاليات

من جانبه، أشار النائب عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب إلى الاستمرار في تنظيم الفعاليات والتلاحم مع قضايا الشارع المصري وتخفيف العبء عن المواطن.

وفي السياق ذاته، أكد المحاسب علي كيوان، أمين المحافظة، أن الحزب يواصل خدماته للمواطنين من خلال الفعاليات المستمرة التي تُغطي المحافظة بالكامل.

فيما أشار السيد محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة لضرورة استمرار العمل الجاد والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.

حفل لتوزيع جوائز مسابقة تحفيظ القرآن الكريم

كما نظمت أمانة دمياط مائدة إفطار جماعية ضمن فاعلية «وطن واحد» التي ينظمها حزب مستقبل وطن في كافة محافظات الجمهورية منذ بداية شهر رمضان المبارك وضمت المائدة الآلاف من الأسر والمواطنين.

وعلى هامش اليوم أقامت أمانة دمياط حفلا لتوزيع جوائز مسابقة تحفيظ القرآن الكريم.