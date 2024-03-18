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دراما المتحدة

«مستقبل وطن» ينظم حفل إفطار مجمع للأيتام والأرامل بمطروح

كتب:

محمد بخات
10:17 م | الإثنين 18 مارس 2024
مستقبل وطن

مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن بمطروح، اليوم، حفل إفطار مجمع للأيتام والأرامل والمطلقات، وذلك بحضور النائب المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب حسن أبوقديرة عضو مجلس النواب وأمين التنظيم، والدكتور عادل حكيم الأمين المساعد للحزب بمطروح، في أجواء رمضانية متميزة.

دعم الأيتام والأرامل والمطلقات 

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بمطروح أن الحزب دائماً يدعم الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الهمم على مدار العام، مضيفا: «هذا الإفطار، هدفه جمع الكل على مائدة واحدة، لتأكيد معنى الترابط والتعاون».

توزيع كراتين رمضان

ووزع حزب مستقبل وطن «كراتين رمضان» من المواد الغذائية المتنوعة على الحضور من الأيتام وغير القادرين، وسط أجواء أسرية من جانب جميع الحضور من المواطنين وقيادات حزب مستقبل وطن.

 

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