«الحرية المصري»: على إسرائيل الامتثال لقرار وقف إطلاق النار في غزة

ثمن حزب الحرية المصري اعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان، وذلك للمرة الأولى، منذ بدء الأزمة، مشيرا إلى أن إسرائيل عليها الاستجابة لهذا القرار فورا، ووقف مشهد الاعتداء الوحشي المستمر.

معاقية إسرائيل على جرائمها في غزة

وقال نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، أحمد مهنى، إنه على إسرائيل أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن، من أجل الجلوس على مائدة الحوار، وإيجاد حلول واقعية تحفظ الأمن والسلام للدولتين، وترسم حدودا فاصلة بينهما حتى لا يتكرر هذا المشهد مجددا، وعليها أيضا أن تتخلى عن أحلام الغزو، وتقف أمام مسئولياتها الدولية، ومعاقبتها على جرائمها تجاه الإبادة الجماعية التي قامت بها في قطاع غزة.

مصر تضغط بكل قوة للوصول إلى حل قريب

وتابع عضو مجلس النواب أن مصر ضغطت بكل قوتها للوصول إلى حل قريب، وهو وقف إطلاق النار، ولم تهدأ في السعي لإدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية بكافة الطرق عبر البر أو الجو.