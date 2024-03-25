قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين (بث مباشر) كتب: محمد عزالدين 07:44 م | الإثنين 25 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الناس» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر إمام مسجد الحسين: العطاء يزيد الرزق أضعافا ويفتح الأبواب المغلقة بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين الحسين التراويح مسجد الحسين صلاة التراويح بقلم محمد عزالدين