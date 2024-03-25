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قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين (بث مباشر)

كتب:

محمد عزالدين
07:44 م | الإثنين 25 مارس 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة «الناس» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة.

 

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بقلم محمد عزالدين