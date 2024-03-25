«القاهرة الإخبارية»: كل رسائل جوتيريش اليوم في مصلحة القضية الفلسطينية

تحدثت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للأردن، قائلة إنه أدلى بتصريحات مهمة عديدة في المؤتمر الصحفي الصباحي بمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ومؤتمره مع وزير الخارجية الأردني.

وقالت «السيد»، خلال رسالة على الهواء: «جميع تصريحات جوتيريش اليوم في صالح القضية الفلسطينية، إذ أكد على أهمية تمويل أونروا ودعوة الدول التي جمدت التمويل إلى العدول عن هذا القرار».

وأوضحت: «في فلسطين نتحدث عن عدد كبير من اللاجئين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، حيث يحوي الأردن أكثر من 2.4 مليون لاجئ واليوم يدق ناقوس الخطر بسبب نقص الخدمات وقلة تمويل أونروا».

وواصلت: «من ناحية أخرى، تم الحديث عن خدمات أونروا داخل غزة وقال جوتيريش إن 171 موظفا تابعين للوكالة قُتلوا منذ بدء أزمة 7 أكتوبر».