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مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الأعداد المقترح قبولها في كلياته عام 2024

كتب:

كيرلس مجدى
02:17 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
مجلس جامعة الإسكندرية

مجلس جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، على الأعداد المقترح قبولها بكليات جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2025/2024، ورفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات.

إنشاء درجة الدبلومة المهنية بكلية الطب 

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن المجلس وافق على إنشاء درجة الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى الطبية بكلية الطب.

موافقات مجلس جامعة الإسكندرية 

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية «كلية الأعمال» والمركز القومى للبحوث بالقاهرة، وتجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ممثلة في كليات الزراعة وطب الأسنان، مع شركات من القطاع الخاص، ومذكرة الاتفاق بين جامعة الإسكندرية وشركة  للخدمات البترولية، وإتفاقية الرعاية المقترحة بين الوكالة الجامعية الفرانكفونية «AUF» ونادي الطلاب «Alex Monde» والخاصة بتجديد عضوية النادى فى شبكة الأندية القيادية للطلاب الناطقين بالفرنسية «CLEF» للعام الثانى على التوالى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة جورجيا نيابة عن معهد جورجيا للتكنولوجيا.

ترقيات جامعة الإسكندرية 

ووافق المجلس على ترقية 22 عضو هيئة تدريس، 11 إلى وظيفة أستاذ، 11 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرس، ومنح 80 درجة دكتوراه و142 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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بقلم كيرلس مجدى