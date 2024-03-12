رئيس جامعة الإسكندرية: تشكيل فريق طبي لمتابعة حالة اللاعب أحمد رفعت

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه اطمئن على حالة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت، وتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لنقل الصورة عن وضعه الصحي، على خلفيه تعرضه أمس لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد ومودرن فيوتشر باستاد الإسكندرية.

فريق طبي متخصص برئاسة عميد كلية طب الإسكندرية

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة حالة اللاعب بالمستشفى المتواجد فيه حاليا لحين استقرار حالته.

وضع برتوكول علاج للاعب أحمد رفعت لمدة 48 ساعة

وأكد أن فريق الجامعة الطبي التقى أسرة اللاعب والطبيب المعالج لمعرفة الوضع الصحي لحالة اللاعب أحمد رفعت ووضع برتوكول علاج لمدة 48 ساعة، وسيتم متابعة الحالة وتقديم المساعدة الطبية اللازمة وفقاً للمستجدات في الساعات القادمة.