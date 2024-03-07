رئيس جامعة الإسكندرية: نتعاون مع مطوري الساحل الشمالي للعمل بمشروع رأس الحكمة

استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية معايير وأهداف وخطط إقليم الإسكندرية والذي يضم عددًا من الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أنَّ هناك انضمام لعدد من المؤسسات الصناعية وهناك والمؤسسات الأخرى الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، خلال إطلاق إقليم القاهرة الكبرى والمجلس التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات في جامعة القاهرة، أنَه من أهداف الإقليم خدمة الابتكار للوصول إلى عدد من الشركات الناشئة، فضلًا عن الاهتمام بالشركات البترولية وذلك بالتعاون مع الحكومة والجامعات والشركات والتي سنعمل من خلالها على حل مشكلات تلك الشركات.

وأشار إلى أن أهداف الإقليم تتضمن التعاون مع شركات الاستثمار والمطورين في الساحل الشمالي خصوصا بعد مشروع رأس الحكمة للعمل به، متابعا: «سنعمل على حل المشكلات التي تواجه شركات السماد المصرية ولدينا مشروع بالفعل مع أحد الشركات الخاصة و غيرها من المشروعات» في إطار بط البحث العلمي بالتنمية المجتمعية.