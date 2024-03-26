محافظ كفر الشيخ يعلن بدء التسجيل في المرحلة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وذلك خلال شهر مارس 2024 على الموقع الرسمي للمبادرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2738 لسنة 2022، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي

وقال المحافظ، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، غير مسبوقة عالمياً وتهدف إلى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات فعلية على أرض الواقع، وكذا التأكيد على جدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات تخدم هذه الأهداف.

وأضاف أنّ المبادرة تستهدف نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة في مواجهتها، وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والتغييرات البيئية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جدير بالذكر؛، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصةً المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تُصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه، ويمكن التقديم عليها من هنا.