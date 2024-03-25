أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في كفر الشيخ 2024

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ 2024، في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ- 2024م، وعددها 302 مسجدًا.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه جرى تحديد أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ 2024، وتم التوجيه بتكثيف حملات النظافة بكافة المساجد، التي تم تحديدها وتهيئتها وتجهيزها لإحياء سُنَّة الاعتكاف، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، موضحًا أنّ إحياء سُنَّة الاعتكاف تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم؛ لتحقيق غاياتها ومقاصدها.

وذكر «بسيوني»، لـ«الوطن»، أنّه بعد الإعلان عن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ 2024، تم التنبيه على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف، سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية، لافتًا أنّه جرى التأكيد على جميع المفتشين ومديري الإدارات متابعة كل شؤون الاعتكاف، بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف، كل فيما يخصه.

كيفية التسجيل بالمساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أنّ تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أنّ يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى أيضًا أولوية التسجيل، مطالبًا جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات التابعين لها في هذا الشأن.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الأوقاف فإنّ أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ 2024، في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ- 2024م، هي كالتالي: