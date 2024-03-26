يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم السادس عشر في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و8 دقائق.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 26-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الثلاثاء 26-3-2024، في الساعة 4:24 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلئ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و8 دقائق على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.