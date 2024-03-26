‎موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 5 أيام للقطاع الخاص

يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك للاستمتاع بالإجازة مع أسرهم، لذلك أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن الموعد.

‎موعد إجازة عيد الفطر المبارك

ووفقًا لما تم إعلانه من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، ‎يكون موعد إجازة عيد الفطر المبارك 10 من شهر أبريل المُقبل باعتبار أن يوم 9 من ذات الشهر هو المُتمم لشهر رمضان المبارك.

إجازات مدفوعة الأجر

وتكون إجازات عيد الفطر أو الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك وفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 5 أيام مدفوعة الأجر

وتكون إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص 5 أيام لأنها ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وستنتهي 14 أبريل، وتكون مدفوعة الأجر بشكل كامل.

ويكون موعد صلاة عيد الفطر وفقًا لما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث في تمام الساعة 5:59 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.