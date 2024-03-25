«البحوث الفلكية»: خسوف القمر اليوم حدد موعد عيد الفطر 2024

كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل جديدة بشأن تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024، وعلاقته بخسوف القمر الظلي الذي يحدث الآن، ويتم رؤيته في عدد من الدول عبر التليسكوبات المختلفة.

خسوف القمر الظلي

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اكتمال بدر هلال شهر رمضان 2024 اليوم، وتزامنه مع حدوث ظاهرة خسوف القمر الظلي، اليوم، الذي جاء في النصف الثاني من الشهر، تؤكد أن شهر رمضان سيكون كاملا، وبالتالي سيكون أول أيام العيد 10 أبريل المقبل.

موعد عيد الفطر 10 أبريل

وأشار إلى أن ظاهرة خسوف القمر حدثت في النص الثاني من الشهر وحدوث الظاهرة بعد الغروب بساعة، أي بعد مرور منتصف الشهر، حيث أن عدد أيام الشهر العربي تتراوح من 29 يوما إلى 30 يوما، أي أن الظاهرة تحدث بعد مرور 14.5 يوم من شهر رمضان، وبناءً على ذلك سيكون الثلاثاء المقبل 9 أبريل المتمم لشهر رمضان فلكيا، وأن الأول من شوال سيكون الأربعاء 10 أبريل.