موعد عيد الفطر في الدول العربية.. اعرف عدد أيام الإجازات

بعد الانتهاء من النصف الأول من شهر رمضان المبارك، يترقب ملايين المسلمين تحديد موعد عيد الفطر في الدول العربية 2024، وعدد أيام الإجازات التي تختلف من دولة لأخرى.

موعد عيد الفطر في الدول العربية

ينتظر المسلمون حول العالم تحديد موعد عيد الفطر في الدول العربية للتحضير للاحتفال به، على الرغم من تشابه العادات والتقاليد التي يتبعها المسلمون في احتفالات عيد الفطر، إلا أن هناك تفردًا في العادات الموروثة التي تميز كل بلد عربي عن غيره.

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن» موعد عيد الفطر في الدول العربية وعدد أيام الإجازات:

حسب التوقعات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء العاشر من أبريل 2024 هو أول أيام شهر شوال لعام 1445.

وبناءً على ذلك، يتوقع أن يكون شهر رمضان لهذا العام مكونًا من 30 يومًا، إذ ينتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل.

وفي مدينة قطر من المرجح أن تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 8 أبريل، وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته حيث يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الثلاثاء.

وأفادت شبكة «الميزان» التابعة لوزارة العدل القطرية؛ بأن العطلات الرسمية في المؤسسات العامة تبدأ من اليوم الـ28 من شهر رمضان وتستمر حتى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال.

وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال موقع «إكس» بأن يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل المقبل، سيكون آخر يوم عمل، ومن المقرر أن تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 9 أبريل وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عن عطلة تمتد لمدة 10 أيام للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، وتبدأ من الخميس 4 أبريل 2024.

عيد الفطر في الكويت

من المتوقع أن تمتد إجازة عيد الفطر في الكويت هذا العام لمدة 4 أيام، اعتبارًا من 29 رمضان.

وتم الإعلان عن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والعامة في الكويت لمدة 5 أيام، وذلك نظرًا لتزامن أول أيام عيد الفطر مع يوم عطلة أسبوعية.

وفقًا لأجندة العطلات الرسمية التي اعتمدها مجلس الوزراء في الإمارات، ستبدأ إجازة عيد الفطر يوم 8 أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يستأنف الدوام العادي في القطاعين الحكومي والخاص يوم الأحد 13 أبريل، الذي يوافق الرابع من شوال.

من المتوقع أن تستمر إجازة عيد الفطر في البحرين هذا العام لمدة 5 أيام، ابتداءً من الأربعاء 10 أبريل وحتى الأحد 14 من نفس الشهر.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، يُعتبر يوم الأحد يومًا تعويضيًا عن يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة أسبوعية في البحرين.

إجازة عيد الفطر في مصر

وفقًا للمصادر الحكومية المصرية، تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك، إذ من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك وفق حسابات مركز البحوث الفلكية، حيث سيكتمل شهر رمضان الحالي بمدة 30 يومًا.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص لمدة 5 أيام منذ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتنتهي يوم الأحد 14 من نفس الشهر.

وبحسب تقارير مواقع مغربية، بدأت المغرب صيام شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيكون مدته 29 يومًا.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الموعد النهائي بعد تحقق رؤية الهلال، وعادةً ما تستمر عطلة عيد الفطر في المغرب لمدة 4 أيام.

وعادةً ما تستمر إجازة عيد الفطر في الجزائر لمدة 3 أيام، ومن المرجح أن تبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل وتنتهي يوم الجمعة 12 أبريل.

وتستمر العطلة في العراق لمدة 3 أيام، ومن المتوقع هذا العام أيضًا أن تكون من 10 إلى 12 أبريل.