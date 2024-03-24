«الهجرة»: إطلاق منصة متخصصة لطلب الإعارات ومد الإجازات

أعلنت وزيرة الهجرة سها جندي إطلاق منصة متخصصة لطلب الإعارات والإجازات، وذلك بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات ووزارة العدل ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج بمد الإجازات

وأكدت جندي حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج فيما يتعلق بمد الإجازات وفتح الإعارات.

وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة وهوية أبناء المصريين بالخارج، استعرضت الوزيرة جهود وأنشطة الوزارة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، إذ يجرى نشر حلقات وقصص توعوية مبسطة بالتعاون مع الكاتبة والأديبة سماح أبو بكر عزت، بعنوان «حواديت ماما سماح» لأطفال المصريين بالخارج، من أجل تعزيز الانتماء لديهم وتعليمهم اللغة العربية واللهجة المصرية بأسلوب ممتع وشيق ومبسط.

وأوضح محمد أبو بكر، السفير المصري باليابان، أن الجالية المصرية في اليابان متميزة للغاية، إذ تضم العديد من الأكاديميين والخبراء، مشيرًا إلى أن هناك تبادلا للخبرات بين العلماء المصريين في اليابان والعلماء المصريين بالداخل، إلى جانب إسهام الجالية المصرية في اليابان بدور متميز في المجتمع الياباني، لتعزيز التبادل الحضاري والثقافي.

وأشار إلى أن شركات السياحة تتطلع لوجود خطوط منتظمة للطيران إلى مصر، إذ شدد على أن الاستدامة في تشغيل خطوط مصر للطيران من شأنها أن تعيد السياحة اليابانية إلى مصر بكثافة والتي شهدت تراجعا شديد عقب اندلاع الثورات، إلا لنرحب مصر والحضارة المصرية في قلب وفكر كل ياباني الذي يعتبر زيارة مصر هدفًا يتعين أن يقوم به في رحلة العمر.

تعزيز التعاون بين مصر وكوريا

وأوضح خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، أن أبواب السفارات المصرية بالخارج مفتوحة لكل مصري حول العالم، مشيرا إلى دعم أبناء الجالية لتعزيز التعاون وتبادل الاستثمارات بين مصر وكوريا، كما أن أبناء الجالية على تواصل مستمر مع الوطن الأم.

وأشار إلى أن الجالية المصرية في كوريا الجنوبية متنوعة التخصصات في المجال العلمي وريادة الأعمال والاستثمارات، بجانب حرص المصريين على الترويج للمعالم السياحية المصرية التاريخية، مشيدا بجهود وزيرة الهجرة في تدريب وتاهيل الشباب، لفتح المزيد من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى السوق الكوري المنفتح على المزيد من العمالة، وهذه فرصة متميزة للعمالة المصرية.

وطالب بضرورة تشغيل رحلة من سول للقاهرة والعودة حتى ولو مرة في الأسبوع وزيادتها بعد الاختبار، حيث يعشق المواطن الكوري السياحة المصرية كما أن هناك الكثير من الاستثمارات الكورية المنتشرة بمصر، والتي تحتاج إلى الدفع بطيران مباشر مستدام، حتى وإن بدأنا مبدئيا بتشغيل خط عن طريق طوكيو.