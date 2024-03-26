«حواء ليست السبب في خروج آدم من الجنة».. علي جمعة يرد «بالنص القرآني»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه في الموروث الشعبي الجاهل المتناقل إن حواء سبب خروج آدم من الجنة، وهذا غير صحيح بالمرة، لافتا إلى أن القرآن الكريم أبلغنا إن الإثنين ارتكبا نفس الخطأ، في قوله سبحانه وتعالى: «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ».

الشيطان لم يوسوس لحواء في القرآن

وأوضح الدكتور على جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المُذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «كل الوارد إلينا في هذه القصة من غير القرآن يقولك حواء أخرجت آدم من الجنة، فالقرآن قال إن الإثنين عليهما مسؤولية والشيطان لم يوسوس لحواء في القرآن وإنهما سواء».

وتابع: «يقولك المرأة هي التى أخرجت آدم من الجنة ده كذب لا أساس ولا صحة له».