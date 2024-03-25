«التنمية المحلية»: دعم وحدات تكافؤ الفرص لتمكين المرأة بالمحافظات

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بدعم و تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى جميع المحافظات للقيام بدورها في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز قدرات المرأة المصرية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ودعمها ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

مكافحة العنف ضد المرأة

وتلقت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، تقريرا حول وحدات تكافؤ الفرص في محافظات الجيزة والقليوبية والمنيا ومطروح الإسماعيلية، بشأن توعية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وحمايتها ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

ففي محافظة الجيزة نظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي العمرانية ندوة توعوية تحت عنوان كيفية اختيار وسائل تنظيم الأسرة لكل سيدة.

وفي القليوبية قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بطحوريا، بالتعاون مع الإدارة الصحية، بمتابعة سيارة تنظيم الأسرة بقرية طحوريا لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية، بالإضافة لتنظيم ندوة عن فضل شهر رمضان الكريم.

التمكين الاقتصادي للمرأة

كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر ثقافة العمل الحر، تحت شعار «قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة»، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبيوها بمركز أبو قرقاص، بالتعاون مع مديرية العمل بالمنيا والمجلس القومي للمرأة فرع المنيا، واستهدف اللقاء المرأة والشباب الراغب في إقامة مشروع اقتصادي حر، لخلق فرص عمل للسيدات والشباب وذلك للتأكيد على حرص الدولة في دعم ومساندة المرأة.

تكريم الأمهات المثاليات في مطروح

وفي مطروح نظمت المحافظة احتفالية تكريم للمرأة والأم المثالية، وتم منح المكرمات شهادات تقدير ومبلغا ماليا ودرعا من التحالف الوطني للتحالف الوطني والتنموي تقديرا لقصص كفاحهن.

وفي محافظة الإسماعيلية شاركت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في معرض المشغولات اليدوية الذي نظمه حزب حماة الوطن بمركز تنمية شباب الشيخ زايد.