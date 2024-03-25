«لماذا لا تؤم المرأة الصلاة بالرجال؟».. علي جمعة يرد على سؤال طفلة
كتب:
يارا أشرف
03:03 م | الإثنين 25 مارس 2024
الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة «ليه المرأة لا تؤم الصلاة بالرجال؟»، قائلا خلال حلقة برنامج «نور الدين» المذاع على قناة الناس اليوم: «المرأة ابتليت خلقة بحاجة مخالفة لشروط الصلاة وهي الحيض، فراحوا مرتبين هذا الترتيب علشان لو داهمها الحيض تخرج من الصلاة».
خير صفوف الرجال والنساء
وتابع: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها».