رد صادم من علي جمعة.. طالبة تسأل: لماذا سفر المرأة دون مرافق «حرام»؟

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة، «ليه بيقولوا حرام البنت التي عمرها أقل من 20 عاما لو حصلت على منحة دراسة تسافر دون محرم؟».

وقال الدكتور علي جمعة، ردا على سؤال الطالبة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المُذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «لا تسافر من غير محرم؟!، ده النبي حلها لك، لما جاء له خباب بن الأرت، وقال له استعرض بنا الوادي يا رسول الله، ولينصرنى الله حتى تسير الضعينة من مكة إلى صنعاء أو إلى الحيرة في البحرين لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها».

جواز سفر الفتاة بمفردها دون محرم

وأضاف: «العلماء قالوا هل الطريق أمن ولا في قطاع طريق، قولنا لهم الطريق أمن بنسافر في المطار والطيارة، قالوا يجوز للبنت تسافر وحدها».

وتابع: «طيب إيه حكاية (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)، آه دى كانت قضية أمن دولة، كانت البنت تسافر واللى حوالين المدينة عاوزين يقتلوا المسلمين، ولما اتكرر الأمر أكثر من مرة لما بنت تطلع يسرقوها ويخطفوها فتخرج الجنود إلى القتال وتحريرها فهذا كان ينهك الجنود، فسيدنا النبي قال هذا الحديث».