مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. حسن الصباح يقتل ابنه

يشهد مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 16 أحداث مثيرة وشيقة، وذلك بعد الحكم على ابن حسن الصباح بالقتل لأنه خالف أوامر والده حسن الصباح، وأختار أن يضحي به.

وشهدت أيضًا الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين، محاولة الشاب منصور اغتيال الأمام الغزالي، ولكن يفاجأ الشاب أن الإمام يعرف أنه يخفي خنجرًا ويرغب في قتله، ثم يتركه الأمام ويذهب ليصلي، ويقرر الشاب أن يصلي خلفه ويقطع علاقته بجماعة الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين في بطولته النجم كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نضال الشافعي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

تعرض قناة DMC مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:15 مساءً، ثم الساعة 11 مساءًا على قناة DMC دارما، بالإضافة إلى منصة Watch It.