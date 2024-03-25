مواقع إيرانية تترجم مسلسل الحشاشين إلى اللغة الفارسية.. «أبلغ رد على العامية»

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ اللغة والأدب الفارسي بكلية الآداب جامعة عين شمس، والمشرف على اللغة الفارسية ومراجع رباعيات الخيام بمسلسل الحشاشين، عن مفأجأة بشأن العمل.

إيران تترجم مسلسل الحشاشين

ونشر أحمد لاشين، صورا من مسلسل الحشاشين مدونا عليها ترجمة فارسية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، معلقا: «الحشاشين مترجم إلى اللغة الفارسية، ظهرت العديد من الترجمات الفارسية لمسلسل الحشاشين على مواقع إيرانية مختلفة على اختلاف توجهاتها السياسية والثقافية»

وأضاف: «ده بيعكس فكرتين مهمين جدا، إن المسلسل أثار اهتمام الحياة الفنية في إيران بوصفه يتناول شخصية إيرانية لها أبعاد تاريخية وسياسية مهمة، وده بيعكس جودة العمل، مجرد فهم الإيرانيين للغة العامية المصرية والقدرة على ترجمتها للغتهم الأم، هو أبلغ رد على انتقاد تقديم المسلسل باللغة العامية».

مسلسل الحشاشين يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، وغيرهم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.