مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. حسن الصباح يحاول قتل الإمام الغزالي

تتصاعد الأحداث في مسلسل الحشاشين الحلقة 15 على قناة DMC، وتشهد الحلقة عددًا من المفاجآت والأحداث المهمة، خاصة بعد الوحشية والدموية التي وصل إليها حسن الصباح.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين، قيام زيد ابن سيحون أحمد عيد بإستخدام نبات حلم الجنة المخدر، ويشي به برزك أميد سامح الشيخ لحسن الصباح ويطلب منه الصباح إقامة محاكمة لـ ابن سيحون، ثم يحكم عليه فيها بالجلد 200 جلدة دون توقف.

ويقرر حسن الصباح اغتيال الإمام الغزالي، الذي يعتبره أنه يهدد دعوته وعقيدته، لما يحمله من أفكار مخالفة لحسن الصباح، ثم يطلب الصباح من أحد رجاله السفر إلى المسجد الأقصى وقتله هناك.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

تعرض قناة DMC مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:15 مساء، ثم الساعة 11 مساء على قناة DMC دارما، بالإضافة إلى منصة Watch It.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين في بطولته الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نضال الشافعي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.