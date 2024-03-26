حدث آخر 10 سنوات.. استقبال 105 ملايين سائح بإيرادات 63.4 مليار دولار

اهتمت الدولة المصرية بقطاع السياحة بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية، ما جعل تلك الصناعة غير السلعية واحدة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر، علاوة على قيامها بتوفير آلاف فرص العمل سنويا.

زيادة عدد الغرف الفندقية خلال 10 سنوات

اهتمام الحكومة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2024 بالسياحة لم يقتصر فقط على تنمية البنية التحتية بالمدن السياحية، بل امتد إلى زيادة عدد الغرف الفندقية والتي وصلت لأكثر من 220 ألف غرفة فندقية حاليا، فضلا عن الاهتمام بالعنصر البشري العامل بالسياحة من خلال تدريبه ووضع التشريعات التي حافظت على حقوقه المالية والمهنية والصحية والاجتماعية.

ووفقا للخبير السياحي وائل فودة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن أهم ما أنجزته الدولة في الـ10 سنوات الماضية هو القضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي للشارع المصري، موضحا أنه لولا التضحيات البشرية والمالية للدولة لفرض تلك الحالة ما قدم سائح واحد لمصر.

وأشار إلى أن الدولة حافظت بشكل كبير على صناعة السياحة خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019، من خلال اتخاذ العديد من المبادرات والقرارات التي حافظت على الكيانات السياحية المختلفة، وأيضا على العمالة السياحية المدربة، موضحا أنه لولا جهود الحكومة في هذا الملف لظلت صناعة السياحة تعاني حتى الآن.

14.9 مليون سائح زاروا مصر خلال 2023

من جهته أكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات طوال السنوات الـ10 الماضية ساهمت بشكل كبير في تحقيق القطاع السياحي لأعلى معدل لقدوم السياح في تاريخه خلال عام 2023، حيث زار مصر نحو 14.9 مليون سائح، موضحا أن الحكومة أصدرت خلال تلك السنوات عددا من التشريعات والقرارات التي ساعدت على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة.

زيادة أعداد المنشآت السياحية والفندقية

وأضاف أن 10 سنوات الماضية شهدت زيادة في أعداد المشروعات السياحية بالمدن السياحية المختلفة، فقد تجاوز أعداد المطاعم السياحية حاليا حاجز 1500 مطعم، كما ارتفعت بنسبة كبيرة أعداد البازارات السياحية المرخصة، إضافة إلى زيادة عدد المنشآت الفندقية بجميع المدن السياحية.

وأشار إلى أنه رغم الظروف التي حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية، فإن السياحة حققت إيرادات خلال تلك الفترة بلغت نحو 63.4 مليار دولار، كما زارها خلال تلك الفترة نحو 105 ملايين سائح.