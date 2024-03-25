«مستثمري السياحة»: بدء وصول السياح لقضاء «الإيستر» بالأقصر وأسوان

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمري السياحة الثقافية، إن هناك زيادة في الحجوزات الوافدة إلى الأقصر وأسوان بداية من الأسبوع الجاري، موضحا أن العديد من الأفواج السياحية بدأت في القدوم إلى مدن الصعيد السياحية لقضاء إجازات الإيستر «الربيع» التى تحل أواخر الشهر الجاري وحتى منتصف شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن غالبية المجموعات السياحية تأتي من دول أوروبا مع وجود بعض الأفواج من دول جنوب شرق آسيا.

عدد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان حاليا

وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، أن غالبية الأفواج السياحية التي ستأتي للأقصر وأسوان لقضاء إجازات الإيستر ستقيم بالفنادق العائمة، موضحا أن عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان تبلغ حاليا نحو 130 فندقا.

نسب الإشغال خلال مارس الجاري

وأشار أمين صندوق جمعية مستثمري السياحة الثقافية، إلى أن متوسط الإشغال بالفنادق العائمة بالأقصر وأسوان خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري بلغ نحو 60%، موضحا أن تلك النسب تعتبر جيدة خلال ذات الفترة من العام، منوها بأن هناك حجوزات جيدة ستأتي إلى مدن الصعيد السياحية خلال موسم الصيف المقبل.