«الغرف السياحية»: الانتخابات ستُجرى قبل نهاية النصف الأول من عام 2024

قال على غنيم، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد له، فأنه من المتوقع أن تعلن وزارة السياحة خلال الأيام المقبلة، الجدول الزمنى لإجراء الإنتخابات بالغرف السياحية الـ5، وهى غرف «شركات السياحة- المنشآت والمطاعم السياحية- المنشآت الفندقية- الغوص والأنشطة البحرية- العاديات والسلع السياحية»، لافتا إلى أن انتخابات تلك الغرف ستتم قبل يوم 30 يونيو المقبل.

الدعوة للانتخابات قبل 60 يوما من إجرائها

وأضاف غنيم في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا للأئحة إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد له، فأنه يجب الدعوة لانتخابات الغرف السياحية المختلفة قبل نحو 60 يوما من إجرائها، بما يعنى أنه سيتم الدعوة لانتخابات الغرف قبل نهاية الشهر الجاري.

أوضح أن إنتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ستقام بعد شهر من انتخابات الغرف.

لجنة الفصل فى الإعتراضات

وأشار عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن الغرف السياحية الـ5 انتهت اليوم من تلقى الاعتراضات من الكيانات السياحية، التى لم يتم إدراجها فى الجمعية العمومية، موضحا أن عدد الاعتراضات يكاد لا يذكر.