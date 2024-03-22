المطاعم السياحية: هناك إقبال جيد من المواطنين في الفترة ما بين الإفطار والسحور

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك إقبالا جيدا من المواطنين المصريين على التواجد بالمطاعم السياحية في الفترة ما بين الإفطار والسحور، لافتا إلى أن تلك الفترة تشهد تقديم العصائر والمشروبات وأيضا أطباق الحلويات التي يشتهر بها شهر الصوم.

إنشاء خيام رمضانية داخل المطاعم

وأضاف لـ«الوطن» أن العديد من المطاعم السياحية تٌقدم لروادها خلال تلك الفترة فقرة فنية تحتوى في الغالب على تخت شرقي بمطرب أو دون وتقدم الأغاني الفلكلورية التي يشتهر بها شهر رمضان، موضحا أن العديد من المنشآت السياحية قررت خلال شهر الصوم هذا العام إنشاء خيام رمضانية داخل المطاعم لإضافة الأجواء الرمضانية المميزة على المكان.

إقبال المصريين خلال الـ10 أيام الأولى كان متوسطا

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ،أن نسب إقبال المصريين على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان كانت «متوسطة»، لافتا إلى أنه وفقا لدراسات السوق فإن تلك النسب سترتفع خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر الصوم.